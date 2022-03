Kim Novak : carte d'identité

A quoi ressemble votre nouvel album ?

“Il est d’abord très différent du précédent : on aime redevenir complètement néophytes à chaque fois, et prendre des risques. On veut se remettre en question. Notre dernier album datait de 2007, alors on avait beaucoup de morceaux que l’on aimait. Les quinze titres sont assez courts, car on veut faire des titres “catchy”, plus condensés. Quand on nous voit en concert, on nous dit parfois que notre musique nous ressemble... On a aujourd’hui une vraie identité, et on sait ce qu’on veut faire.”

Vous faites partie de cette scène caennaise qui marche !

Oui, on va bientôt jouer par exemple au festival des Transmusicales à Rennes grâce à une carte blanche donnée à notre label. Ca va nous permettre de nous structurer, de prendre des contacts pour étoffer notre équipe, de trouver un manager... C’est super que la scène caennaise s’exporte : il suffit qu’un groupe marche bien, et d’autres profitent de son sillage.

Kim Novak, “The Golden Mean”. Label Kutu folk.