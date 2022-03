Deux de chute pour le Caen Handball

En tête pendant une bonne partie de la première mi-temps, mais jamais de beaucoup (+3 au maximum), ils ont cédé dans les dix dernières minutes. Ils n'ont pas su tuer le match quand ils le pouvaient. "On a eu les situations mais on a loupé trop d'immanquables", déplore Simon Maillard, conscient également des difficultés défensives. Le demi-centre estime que son équipe ne peut s'en "prendre qu'à [elle]-même" et réfute toute excuse liée à la fatigue.

"Ca fait deux mois qu’on joue et on est encore frais." Les Caennais ont une semaine de vacances pour "se remettre en question" avant d'enchaîner avec un match de Coupe de France face à Cherbourg (N1), dimanche 6 novembre. Marc Collyer, co-entraîneur du Caen Handball, préfère positiver quant à la suite du championnat : "il y a du boulot mais ça va le faire".