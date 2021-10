Caen. Calvados. Une école évacuée, une centaine d'enfants confinés

Il n'a fallu qu'une demi-heure aux pompiers pour se déplacer et trouver l'origine d'une fuite de gaz, à Potigny, vendredi 13 octobre 2017, peu après 13h30. En cause : une bouteille dans un appartement situé au-dessus de l'école de la commune. Les pompiers ont procédé à l'évacuation de la centaine d'enfants et du personnel de l'établissement. Tous ont pu regagner les salles de classe peu après 14h.

Confinés dans un gymnase

Sur ordre du maire, les pompiers ont brisé la porte de l'appartement d'où provenait l'odeur suspecte. Ils y ont rapidement mis fin. Le temps de l'intervention, les enfants ont été confinés dans un gymnase situé à 200 mètres de l'école.

A LIRE AUSSI.

Mexique: un séisme fait 248 morts, dont au moins 21 enfants

Le désarroi des déplacés du parc olympique de Rio

La Californie en flammes secourue par les Etats voisins, 23 morts