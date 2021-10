Le festival du film d'animation de Dives-sur-Mer (Calvados), créé en 2007, est aujourd'hui un événement qui compte et pas seulement dans la ville de la Côte Fleurie. Sa réputation a franchi les frontières de la commune et c'est un public varié qui assiste chaque année à ce déluge d'images animées.

Découvrez l'envers du décor

La diversité des films proposés et l'accueil des organisateurs fidélisent un public toujours plus nombreux. Mais le petit secret c'est aussi de proposer, en marge de la programmation, des animations sur certains films, des ateliers, rencontres, livres à gagner et des goûters offerts aux enfants chaque après-midi.

À l'issue de la projection, il sera possible de rencontrer Nicolas Liguori, le réalisateur du film Le vent dans les roseaux, ou d'assister à un atelier pour le moins original: Jean-Carl Feldis fait découvrir l'envers du décor du cinéma à travers le bruitage, le doublage et la musique.

Le festival propose aussi un grand nombre d'avant-premières comme Wallace et Gromit, Coeurs à modeler ou Zombillénium, des films adaptés de livres jeunesse ou de bandes dessinées. En somme, ce festival d'images animées ravira petits et grands pour plonger dans la magie des films d'animations, tantôt drôles, tantôt émouvants ou originaux.

Pratique. Du lundi 23 octobre au mercredi 1er novembre 2017. Cinéma le Drakkar Dives-sur-Mer. Tarifs de 3,50 à 4 €. Infos au 09 77 73 54 21.

