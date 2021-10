Rouen. Elbeuf : ils se "défendent" contre les policiers

Tôt le matin le 8 octobre 2017 à Elbeuf (Seine-Maritime), les exposants d'une foire à tout installent leur stand, tandis que la police procède au déplacement de voitures au stationnement gênant. Un véhicule arrive soudain, empruntant un sens interdit. Les policiers somment le conducteur de s'arrêter. Il refuse et repart de plus belle en marche arrière, obligeant un policier à reculer pour ne pas être percuté, puis revient en marche avant.

Devant l'attitude plus qu'agressive du conducteur, le véhicule est stoppé lorsque les policiers brisent la vitre arrière du véhicule. En sortent trois individus très virulents, Amadou Ba, 39 ans, Saikou Keneme, 32 ans, et Abdoulaye Keneme, 37 ans, qui bousculent et assènent coups de poing et jettent une barrière de protection sur les forces de l'ordre.

"Je me suis défendu"

Une rixe s'ensuit, décrite par un témoin de la scène, exposant à la foire à tout, qui reçoit un doigt d'honneur à sa demande de ralentir le véhicule. Il ajoute que les trois prévenus avaient manifestement l'intention d'en découdre. Les prévenus ont, à la barre, une déclaration quasi commune : "Je me suis défendu, je n'ai rien fait de mal".

Tous trois ont un casier judiciaire qui fait mention de plusieurs condamnations pour vols et infractions routières.

Pour les parties civiles, "on ne peut pas laisser passer une telle violence insouciante", tandis que, pour le Procureur, "il est inadmissible que les faits soient minimisés par les prévenus". Leur défense retient que "la description des faits n'est pas probante".

Reconnus coupables à l'audience du mardi 10 octobre 2017, ils sont tous les trois condamnés à six mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : l'automobiliste roulait trop lentement

Témoignage d'un policier en Normandie : " Les voyous nous le disent, ils n'ont plus peur de nous. "

Caen : ils rouent de coups des policiers

Attaque de Levallois: une traque de cinq heures