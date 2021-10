Fresney-le-Puceux. La famille de Mickaël, atteint d'une maladie rare, lance un appel à l'aide

Sortir de chez lui est un combat de tous les jours. Mickaël Poutier, habitant de Fresney-le-Puceux (Calvados), est atteint d'une maladie rare et incurable: la chorée de Huntington. Elle s'est déclarée il y a deux ans et, depuis, l'état de Mickaël, 40 ans, se dégrade rapidement. "Ça se manifeste par des troubles du comportement, une perte d'autonomie et des pertes d'équilibre importantes", explique sa mère Marie Yvonne. Une maladie que la famille connaît malheureusement bien puisque le père, les deux oncles et la tante de Mickaël en sont morts.

Ne pas se sentir isolé

Boulanger de profession, Mickaël est aujourd'hui obligé de rester chez lui. Ses pertes d'équilibre sont dangereuses pour lui et sa femme qui le soutient. Alors pour les soulager, la famille de Mickaël a décidé d'aménager sa maison. "Nous avons déjà transformé toute la salle de bains pour qu'elle ne soit plus dangereuse et qu'elle soit adaptée pour un futur fauteuil roulant", précise son frère Adrien.

Les travaux sont pratiquement terminés, il ne manque que le remplacement des escaliers extérieurs pour accéder à la maison. "Nous allons mettre une rampe pour que Mickaël puisse marcher seul". La famille Poutier a fait appel à la solidarité de leur entourage. "Nous avons créé depuis juillet une cagnotte en ligne et nous avons récolté 1 075€". L'installation de la rampe coûte près de 10 000€. "Nous allons démarcher les entreprises alentour et continuer à compter sur la solidarité des gens pour que Mickaël ne se sente pas isolé par cette foutue maladie", conclut sa mère.

Une vingtaine de cas de cette maladie rare sont comptabilisés en Normandie.

Pratique. Pour aider la famille de Mickaël, vous pouvez vous rendre sur cette adresse ou écrire à "Mickaël la chorée de Huntington 2011 route du pont de brie 14220 les moutiers en cinglais".