Rouen. Football : tensions entre QRM et le FC Rouen

Le grand projet de club football métropolitain est-il sur le point de s'écrouler ? C'est la question qui se pose au vu des désaccords visibles entre Michel Mallet, le président de Quevilly Rouen Métropole, et son homologue du FC Rouen, Fabrice Tardy. Issu d'un rapprochement de l'US Quevilly et du FCR pour mutualiser les moyens et les talents, QRM pourrait imploser et voir chaque partie reprendre ses apports. La question de la survie sportive et financière de l'équipe aujourd'hui engagée en Ligue 2 serait alors incontournable.

C'est en tout cas dans cette direction que l'on s'oriente selon les dernières déclarations de Fabrice Tardy, qui confiait le samedi 7 octobre au micro de Tendance Ouest que "ça aurait pu être compatible, mais ça ne l'est pas", en parlant d'un projet de fusion.

Vers un Football Club Quevilly Rouen Métropole ?

En conférence de presse deux jours plus tard, Michel Mallet était lui beaucoup plus optimiste et rappelait que des réunions avait déjà eu lieu pour une fusion-création. Ce qui implique que les deux clubs laisseraient leur numéro d'affiliation, leur code génétique, pour en créer un nouveau qui ne ferrait pas de jaloux.

Pour étayer ses propos, Michel Mallet a donné quelques pistes de réflexion pour ce qui pourrait s'appeler le FC Quevilly Rouen Métropole : les deux écoles de football seraient conservées, tout comme les salariés des deux clubs, et la gouvernance pourrait prendre la forme d'une coprésidence. Reste à savoir si ces propositions seront suffisantes pour convaincre le FCR.

