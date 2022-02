Culture au CHU : “Les patients sont étonnés”

Culture et santé sont des notions qui paraissent difficilement compatibles. Or, ce ne serait pas le cas au CHU ?

“Ce ne sont pas du tout des termes antinomiques. La culture à l’hôpital consiste avant tout à apporter un peu de gaieté dans l’établissement. Cela fait du bien, une pause musicale parmi les soins. Et les patients sont souvent étonnés de ce que nous pouvons proposer”.

Est-ce facile de faire entrer la culture dans un établissement de santé ?

“Pas toujours. Au regard du grand public, l’hôpital est un endroit particulier. Mais la culture s’adresse à tous : aux patients, aux visiteurs, aux personnels ou au public extérieur. Nous organisons des concerts dans le hall de la tour Côte de Nacre, une fois par mois. Ils commencent en général à 19h30. L’entrée est libre et gratuite pour tous ! Et puis nous organisons aussi des expositions”.

Comment touchez-vous les patients ?

“Soit ils sont en mesure de se déplacer ou sont aidés par les bénévoles de l’Association des visiteurs de malades en établissement hospitalier, soit nous allons à eux en organisant des concerts dans les services, au pied du lit des malades. Pour 2012, par exemple, nous avons programmé six séances de chant lyrique dans des services”.

Menez-vous des actions particulières pour les enfants hospitalisés ?

“Bien-sûr. Tous les mercredis après-midi, nous leur proposons des ateliers de jonglerie avec l’association Bric Arts Brac, subventionnée par le Lions Club Côte de Nacre. Les animateurs interviennent dans les salles d’animation et dans les chambres”.

Comment sélectionnez-vous les artistes qui se produisent au CHU ?

“Au départ, je devais aller les chercher. Les intervenants extérieurs ne savaient pas vraiment ce qui se passait culturellement au CHU. Aujourd’hui, grâce aux retombées médiatiques lors de chaque événement, les artistes appellent spontanément pour venir jouer ou exposer. Nous avons presque une liste d’attente !”

Quels sont les temps forts de votre fin de saison 2011 ?

“Le mercredi 2 novembre, nous recevons la chorale Méli-Mélo et le mardi 19 novembre, le groupe folklorique d’Hérouville se produira au CHU. En 2012, nous accueillerons un festival de théâtre amateur “Hôp’ en scène”. Il aura lieu en avril. Et puis grâce à notre présence dans le réseau Culture à l’hôpital, nous avons un projet avec le Panta Théâtre pour intervenir auprès des enfants pris en charge en pédopsychiatrie au CHU. Nous allons aussi travailler avec la compagnie de danser Aller-Retour”.