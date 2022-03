Les cadeaux du 24 au 28 octobre sur Tendance Ouest

Gagnez votre week-end en amoureux pour 2 à Londres :

A l'occasion du 1er salon du mariage et de la mode, samedi 29 et dimanche 30 octobre à Condé sur Vire gagnez votre week-end en amoureux à Londres avec MC Evénements et Cosédia Voyages à Coutances.

Traversée, transfert jusqu'à Londres, hôtel avec petit-déjeuner depuis le quartier d'Hammersmith (célèbre pour ses salles de concert « pop »), visite de la capitale en bus rouge à impérial et une vue unique de Londres et de ses monuments depuis le London Eye, la plus grande roue du monde à 135m de haut entre la Tamise et Big Ben.



Le week-end prochain, rendez-vous à Condé sur Vire, salon du mariage, de la mode et village des créateurs, avec plus de 45 exposants dans différents domaines (bijoutier, fleuriste, prêt à porter, beauté, agence de voyage, photographe...). Défile de mode durant les deux jours à 14h30 et 17h30.

Pour participer à ce jeu concours, envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un sms)

Gagnez votre brunch, déjeuner ou dîner dans les restaurants de la région :

Le Pied de Cheval – le restaurant du casino de St Pair sur Mer, sur la côte granvillaise

Le Moulin à Café à Caen – près de la clinique du Parc

La brasserie - restaurant le Central, rue du Neubourg à St Lô

Le Grain de Café, rue du commerce à Cherbourg

Les autres cadeaux à remporter cette semaine sur l'antenne de Tendance Ouest :