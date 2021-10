Sans spécialement le clamer à grands coups de trompe, Volkswagen a développé depuis 2013 une gamme assez complète de voitures hybrides rechargeables (Golf GTE et Passat GTE, cette dernière en berline et break), et deux modèles intégralement électriques.

Des véhicules à la pointe

La mini citadine eUp! a été lancée dans sa version "zéro émission" à la fin de l'année dernière, alors que la eGolf, sortie pour sa part en 2014, vient d'être améliorée, en recevant ce printemps des batteries 35,8 kW qui portent l'autonomie maxi de 160 à 300 km, aux normes NEDC.

Richement dotées dans leur contexte, eUp! et eGolf s'avèrent aussi ultra-connectées, et "pilotables" à partir d'un smartphone : programmation de la recharge et chauffage de l'auto peuvent être lancés depuis l'écran. On peut aussi y afficher l'autonomie du véhicule, ses données de conduite, ou le géolocaliser.

La mini eUp! dispose d'une force de traction de 82 ch et d'une batterie de 18,7 kW. Son autonomie maxi est de 160 km (norme NEDC). Sur une borne de recharge rapide, 80 % de la réserve de courant se reconstitue en 30 minutes, alors que le "plein électrique" sur borne conventionnelle 3,6 kW est de 6 heures, et 9 heures sur une simple prise domestique.

Une certaine latitude de conduite

Au volant de cette mini citadine électrique lâchée en ville, c'est comme si l'on pilotait un gros jouet ! Elle se laisse mener docilement et en silence, mais répond au doigt et à l'oeil dès qu'on change de cap, avec de vives accélérations à la clé. Cette petite bagnole offre donc une conduite aussi facile que ludique. Et comme elle ne pèse pas bien lourd sur la bascule, on n'a pas le sentiment d'entamer trop vite l'autonomie. Bref, la eUp! se défend avec un certain panache dans les déplacements domicile-travail du quotidien.

De son côté, la eGolf conserve le tempérament et les compétences de routière de ses soeurs à moteur thermique. Mais la conduite de cette compacte électrique de 136 ch laisse transparaître sa répartition des masses particulière, induite par la légèreté supérieure du moteur électrique sur un bloc "à explosion", et le poids des batteries logées sous la banquette arrière. Abaissé, le centre de gravité permet d'ailleurs à l'eGolf d'avaler les courbes serrées avec une assurance appréciable. L'autonomie très accrue de la eGolf, et sa vitesse de pointe de 150 km/h, donnent une certaine latitude de conduite.

A LIRE AUSSI.

La Countryman reste fidèle à l'esprit Mini