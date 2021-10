Fécamp. "La France audacieuse" : deux élus de Normandie aux côtés de Christian Estrosi

La présentation de ce nouveau mouvement politique est faite à Paris ce mardi 10 octobre 2017. "La France audacieuse", qui est une association et non un parti politique, rassemble des élus de la droite et du centre. Des élus locaux qui ne se reconnaissent pas dans une droite trop "radicalisée", sans pour autant valider toutes les mesures du gouvernement.

Une opposition constructive

Ces élus ne veulent pas non plus d'une opposition systématique. Ils sont donc une cinquantaine derrière le maire de Nice (Alpes-Maritime), Christian Estrosi, dont deux Seinomarins: Luc Lemonnier, le maire du Havre et Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp. Écoutez cette dernière:

Luc Lemonnier et Marie-Agnès Poussier-Winsback restent des adhérents LR mais souhaitent "porter une autre voix" au sein de leur parti. Ils ont fait le déplacement à Paris ce mardi 10 octobre pour le lancement officiel de "La France audacieuse".

