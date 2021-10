Rouen. Prévenir les risques d'intoxication au monoxyde de carbone

À l'approche de l'hiver, l'ARS, l'Agence régionale de santé de Normandie rappelle les bons gestes à adopter afin de prévenir tout risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année, plus de 3 000 personnes en France sont victimes de ce gaz inodore, incolore et non irritant. Les principales sources d'intoxication sont les appareils de chauffage.

Faire réviser sa chaudière

Il est donc préférable de faire intervenir un professionnel pour contrôler et entretenir les installations de chauffages: chaudières, poêles et chauffe-eaux. Il est aussi important de faire ramoner les conduits de cheminée. L'ARS indique aussi qu'il faut bien aérer son logement tous les jours et ne pas obstruer les grilles d'aération.

