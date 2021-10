Rouen. A l'université, les cours bientôt filmés et disponibles en ligne

Des cours de fac enregistrés et disponibles en ligne pour les étudiants, la démarche prend de l'ampleur dans les universités normandes. Le principe était déjà expérimenté à Rouen, mais d'ici janvier 2018, tous les établissements de Normandie université (l'université de Caen, de Rouen et du Havre, l'Insa Rouen, l'ENSICAEN et l'Ensa Normandie) seront équipés de dispositifs de captation vidéos.

Un nouveau support

Cela ne veut pas dire que tous les cours seront filmés, mais les enseignants qui le souhaitent peuvent utiliser ce nouvel outil, qui offre des perspectives. "C'est un nouveau support notamment pour les pédagogies dites inversées où l'étudiant regarde le cours avant et le cours permet de compléter les connaissances", explique François Legay, responsable du pôle projet numérique de Normandie université.

Certains amphis ont été équipés, mais il existe aussi des dispositifs mobiles. La plateforme sera lancée en janvier 2018, le tout devrait être pleinement opérationnel à la rentrée prochaine. Coût de l'opération: 200 000 € dont la moitié a été subventionné par la Région.

