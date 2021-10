À mon corps défendant est une création originale de Marine Mane qui interroge la façon d'occuper un espace en guerre. Basée sur des récits personnels, la pièce instaure un va-et-vient constant entre fiction et réalité subjective. "Cette oeuvre mêle de nombreuses disciplines artistiques qui me tiennent à coeur et introduit un dialogue entre arts plastiques, musique, projection vidéo et danse", explique Marine Mane.

S'approprier les lieux

"Ce qui m'interpellait, c'était la façon dont ces personnes pouvaient vivre dans ces lieux. C'est un point de vue très subjectif que je tente de raconter à travers cette pièce. Nous partons d'ailleurs du quotidien. C'est dans une cuisine aménagée à l'occidentale que cette pièce commence. Même si mes sources sont des témoignages authentiques, la vidéo et la photographie instaurent et va-et-vient constant entre la fiction et la réalité très subjective. La pièce ouvre cet espace intime. Je propose à mon public de vivre une expérience collective: celle du déplacement, qui permet de voir les choses sous un nouvel angle. Je ne prétends pas fournir des réponses mais interroger mon public."

Solos et alter ego

"Pour créer cette pièce, j'ai souhaité en amont collecter des témoignages de l'ordre de l'intime. Suite à des rencontres opportunes sur des territoires en guerre, j'ai développé une correspondance avec quatre personnes, chacune issue d'un territoire différent: Syrie, frontière israélo-palestinienne, Congo et Afghanistan. Les interprètes occupent cet espace de fiction avec leur propre corps et leur propre vécu. Certains de mes interprètes ont vécu l'exil et la pièce trouve un écho particulier en eux. Ils se produisent en solo. Chacun établit une correspondance avec un territoire donné. Ils n'incarnent pas vraiment le témoignage du correspondant qui a inspiré chacun des chapitres de cette pièce mais s'en inspire. Le spectateur projette inconsciemment sur eux l'auteur du récit. C'est une façon d'interroger l'observateur".

Pratique. Jeudi 19 octobre à 19h30 et vendredi 20 octobre à 20h30. Cirque Théâtre d'Elbeuf. Tarifs 6 à 16€. A partir de 12 ans. Résa 02 32 13 10 50

