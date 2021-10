Caen. L'Université de Caen fête les 30 ans d'Erasmus

Dans le cadre des "Erasmus days" organisés à l'échelle européenne à l'initiative de la France, l'Université de Caen (Calvados) avait mis en place une série d'événements et de conférences ce vendredi 6 octobre 2017. Représentants d'universités européennes, étudiants étrangers en échange, professeurs, personnels administratifs… Pour les différents acteurs et bénéficiaires d'Erasmus, cette journée était l'occasion d'échanger et d'évoquer les projets d'avenir du programme.

"Une ouverture au monde"

Pour Benoît Véron, vice-président délégué à l'international de l'université, la journée présente un double objectif: "présenter et célébrer Erasmus, ainsi qu'informer les étudiants sur le programme". L'Université de Caen s'est très tôt engagée pour la mobilité internationale et en 2016, 353 étudiants caennais ont profité de cette mobilité internationale.

"Erasmus+ bouge beaucoup" s'enthousiasme Hélène Pinaud, représentante de l'agence nationale, en déplacement à Caen pour saluer le dynamisme de l'université normande en faveur du programme. "Les valeurs d'Erasmus sont celles de la solidarité et de l'ouverture au monde". Le mot d'ordre pour l'avenir est donc de faciliter cette mobilité et de la rendre accessible au plus grand nombre.

