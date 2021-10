Caen. Théâtre : un coup de jeune pour la Comédie de Caen en 2019

Le théâtre des Cordes de la Comédie de Caen (Calvados) va bientôt connaître un coup de jeune. Si la saison culturelle 2017/2018 se poursuit sans encombre, la prochaine se fera hors les murs pour permettre des travaux de rénovation. "C'est vraiment un bâtiment important en coeur de ville et nous voulons que la Comédie de Caen retrouve une vraie visibilité", explique Emmanuelle Dormoy, chargée de la culture à la maire de Caen.

Prêt fin 2019

L'architecte a été nommé et le choix de l'entreprise pour les travaux est en consultation. "Le nouveau théâtre des Cordes sera prêt fin 2019", estime l'élue. C'est surtout l'intérieur du bâtiment qui va subir des changements : les locaux techniques et les quais de déchargement des décors vont être revus et agrandis. "Il y aura aussi de nouveaux gradins, modernes et modulables" notamment pour pouvoir penser la scène différemment et avoir une salle complètement adaptable aux différents spectacles. "Il y aura aussi plus d'espace pour pouvoir circuler aux abords des gradins".

Cap sur le numérique

Ce théâtre des Cordes, nouvelle version va également s'adapter aux personnes handicapées. "Surtout à l'accueil et aux abords du théâtre, il y a des escaliers partout, nous allons arranger tout ça pour que l'espace soit accessible à tous". Et qui dit nouvelle version, dit nouveaux outils de travail. Tout le matériel nécessaire aux artistes sera renouvelé en même temps que le matériel scénique, plus tourné vers le numérique. Enfin un espace "labo" sera créé pour le travail des équipes artistiques.

Les travaux s'élèvent à près de 5 millions d'euros répartis entre la Ville, l'État, la Région et le département du Calvados.

A LIRE AUSSI.

À Caen, du théâtre dans les écuries du quartier Lorge