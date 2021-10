Quand on aime, on ne compte pas... les kilomètres ! Passionnés par l'Abbé Pierre et le vélo, sept retraités sont partis le dimanche 1er octobre 2017 de leur village d'Irigny, près de Lyon, pour rejoindre Esteville (Seine-Maritime). Un voyage de 700 kilomètres hautement symbolique sur les traces du fondateur d'Emmaüs car Irigny est le village où il est né, et Esteville celui où il est aujourd'hui enterré.

120 kilomètres par jour

"C'était trop facile de le faire dans une voiture climatisée, je voulais rendre un peu de sueur à l'abbé pour les 10 ans de sa disparition, présente Pierre Verd, l'initiateur de ce périple. Nous faisons des étapes d'environ 120 kilomètres chaque jour." Le tout en prenant le temps de s'arrêter prendre des belles photos des châteaux et du paysage.

Arrivés à Louviers (Eure) ce jeudi 5 octobre 2017, les sept courageux doivent normalement arriver dans la soirée de ce vendredi 6 octobre 2017 à Esteville. Ils en profiteront pour déposer une couronne de fleurs sur la tombe de l'abbé. Un moment forcément fort en émotions pour Pierre Verd : "Dans mon imaginaire, j'ai attaché un petit fil invisible et j'ai mis la pelote sous ma selle. Et il va se dérouler jusqu'à Esteville, sur la tombe de l'abbé. Et là je le couperais et je me dirais qu'Irigny et Esteville sont reliés par ce fil invisible, par nos efforts et par notre reconnaissance à l'abbé."

