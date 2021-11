Esteville. Un documentaire sur la vie de l'abbé Pierre diffusé en avant-première ce soir au centre Emmaüs d'Esteville

Un documentaire sur la vie de l'abbé Pierre sera diffusé ce mercredi 24 mai 2017 en avant-première au centre Abbé Pierre Emmaüs d'Esteville (Seine-Maritime). Ce long-métrage de 52 minutes, Ressourcements et combats: l'Abbé Pierre à Esteville, a été réalisé par Philippe Dupont et Ivo Kurts. "On montre des parties importantes de la vie de l'Abbé Pierre que ce soit la partie sur la résistance, sa vie de député, de militant de la paix dans le monde, créateurs d'Emmaüs par le biais de témoignages."

Sa vie quotidienne

Les deux hommes ont retracé la vie de l'Abbé Pierre, ses combats mais aussi sa vie quotidienne. "On a voulu montrer les coulisses des engagements de l'Abbé Pierre, comment il était dans l'intimité", explique raconte Philippe Dupont.

Les deux réalisateurs espèrent trouver un diffuseur pour leur documentaire et pouvoir sortir un DVD.

La soirée est gratuite sur réservation, toutes les informations relatives à cette soirée sont à retrouver sur le site du centre Abbé Pierre Emmaüs.

