Si jamais vous ne l'avez toujours pas remarqué, voici quelques signes qui ne trompent pas pour reconnaître un radin!



1 - Le radin, il oublie tout le temps son porte-monnaie.

Le radin se rend toujours compte au dernier moment que, "Miiiiiince…" il a oublié son porte-monnaie.

2 - Le radin, au resto, il choisit ses plats en fonction des prix.

Faire attention aux prix, OK… Mais le radin pense toujours que c'est pas très bon quand les plats dépassent un certain prix. "Et puis à ce prix-là, ils s'embêtent pas… autant prendre des oeufs mimosa"

3 - Le radin, il se connecte tous les jours sur ses comptes.

C'est une véritable obsession. Le radin a besoin de savoir ce qu'il a sur son compte et si son assurance ne lui a pris plus que le mois dernier. "Chérie regarde! Et si on changeait de mutuelle?"

4 - Le radin, il se la joue égalité des sexes, mais que quand ça l'arrange.

"Vous vouliez l'égalité Homme/Femme? Bah vous l'avez!"...Naturellement! Au resto par exemple, le radin décidera de faire moitié/moitié avec vous pour payer la note.

5 - Le radin, il évite certaines fêtes pour ne pas avoir à offrir de cadeaux.

N'espérez pas croiser le Radin dans une fête d'anniversaire… bah non… "Je sais jamais quoi lui offrir… "

6 - Le radin, il n'est jamais au courant qu'une cagnotte est organisée.

Un pot de départ? Une collecte de fonds? Sa collègue vient de devenir maman? … Sachez que le radin ne reçoit jamais les mails quand il s'agit de faire un cadeau groupé. Et bien sûr, une fois le cadeau offert: "Ah bon? Y'avait une cagnotte? J'étais pas au courant".

7 - Le radin, il négocie tout.

Au magasin, le radin cherchera toujours à acheter le modèle d'exposition qui, et pourtant c'est marqué dessus, n'est pas à vendre… Il a toujours l'argument qui fera selon lui baisser le prix. "Tant pis pour vous, vous perdez un client!"

8 - Le radin, il va au cinéma le Dimanche Matin!

"Mais si, viens! En plus y'aura personne!"

9 - Le radin, il repart d'une fête, avec les restes de ce qu'il avait amené.

"On ne va pas gâcher tout ça!"

10 – Le radin, il a plein de sous!

Beh oui! C'est ça le pire! C'est que le radin, il a toujours plein d'argent sur lui ou sur son compte. (Après tout, c'est normal, il ne le dépense pas).



Si vous vous êtes reconnus dans tous ces arguments, peut-être seriez vous intéressé pour consulter, LE site de tous les radins: radins.com/