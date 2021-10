Hors Normandie. 1ère édition du championnat de pull moche à Albi !

Sachez qu'il existe énormément d'amateurs de pull de Noël à gros flocons dans le monde entier y compris en France. Pour vous qui avez une garde-robe remplie de ces petites perles, n'hésitez pas à inscrire sur votre agenda la date du 25 novembre 2017, jour où la ville d'Albi (Tarn) accueille le premier championnat du monde de pull moche!

L'événement complètement décalé est monté par les organisateurs du salon du vintage d'Albi et se décomposera en trois catégories: enfants (de 6 à 18 ans), adultes et groupes (de 2 à 5 personnes). Dans chacune d'entre elles, 50 candidats seront retenus, avant de réussir à tomber à 20. Les rescapés défileront ensuite afin de désigner un podium, et donc un vainqueur. Même les maisons de retraite sont intéressées.

Toutes sortes de pulls sont acceptées: de Noël, col roulé qui pique, année 60, 70, 80 même les "Waïkiki"…

Pour en savoir plus rendez-vous sur la page Facebook de cet événement.