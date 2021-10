Le plus barbu des championnats du monde en Autriche

Il existe un rassemblement annuel où il est conseillé de marmonner dans sa barbe plutôt que dans celle d'un autre... Amateurs de barbouze, collier et autres bavures se sont donnés rendez-vous dans le royaume de l'Est pour se comparer en participant au championnat du monde de barbes et moustaches.

Le jury devait faire son choix parmi 3 catégories : les moustachus, les barbus partiels et les barbus complets. Ces images valent mieux qu'un long discours...