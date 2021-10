Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen écrasent le leader

Alors que les deux équipes réalisaient un début de championnat quasi parfait, ce sont les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté le duel entre les deux premiers du classement en s'imposant largement 7-0 lors de la huitième journée de Saxoprint Ligue Magnus, le dimanche 1er octobre 2017.

Début de match idéal

Il y avait de la revanche dans l'air au coup d'envoi de cette rencontre entre les deux finalistes de la saison passée, qui avait vu Gap remporter le titre sur l'Ile Lacroix lors du match 6. De la revanche pour les Dragons restés au sein de l'effectif qui avaient vu les Gapençais fêter leur titre en insultant les joueurs Rouennais.

Les Jaunes et Noirs ont répondu présent sur leur glace de l'Ile Lacroix et avaient à coeur de tourner cette mauvaise page de leur histoire. Dès le début de match, les Normands asphyxient les Gapençais et marquent rapidement sur un lancer lointain de Florian Chakiachvili après un peu moins de trois minutes de jeu (1-0). Une avance rapidement doublée sur un rebond récupéré par Benjamin Antonietti (2-0).

Un premier tiers complètement dominé par les joueurs de Fabrice Lhenry qui recommencent sur le même rythme dans le deuxième avec un troisième but inscrit après 52 secondes de jeu par Florian Chakiachvili (3-0). En supériorité numérique, les Dragons appuient sur l'accélérateur et marquent à nouveau par Marc-André Thinel (4-0).

Des Gapençais frustrés

Les Normands avaient bel et bien décidé de frustrer les joueurs de Luciano Basile en défendant leur cage avec un Matija Pintaric efficace dans ses buts. Ce qui a provoqué quelques réactions de frustration chez les visiteurs.

Le troisième tiers est identique aux deux premiers avec un but marqué au bout de seulement 41 secondes de jeu par le capitaine Mathieu Roy, qui a doublé son compteur dix minutes plus tard (6-0). Nicolas Deschamps, auteur déjà de quatre assistances dans la partie, est venu refermer une belle après-midi de hockey pour les supporters rouennais (7-0).

Grâce a cette victoire, les joueurs de Fabrice Lhenry reviennent à deux unités du leader, Gap, qui possède un match de plus, et prend de l'avance sur le troisième.

Luciano Basile: "Rouen mérite sa victoire ce soir, ils nous ont empêché d'exister, ils ont été meilleurs dans tous les domaines. Je pense qu'ils ont une meilleure équipe que la saison passée, notamment sur le secteur défensif."

Fabrice Lhenry: "C'est quasiment le match parfait. On a bien maitrisé le match même si on a eu une petite baisse de régime dans le deuxième tiers. Mais on a vu une équipe unie, prête à faire des sacrifices surtout en fin de rencontre pour offrir le blanchissage à "Pinta". Je suis très satisfait."