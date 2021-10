Rouen. Football : le FC Rouen s'incline face à Saint-Lô

Après la défaite la semaine passée face à Gonfreville, les joueurs du FC Rouen devaient s'imposer lors de cette 5ème journée de National 3 pour se rassurer. Mais ils sont passés à côté de leur match et se sont inclinés 2 à 0 sur leur pelouse provisoire d'Yvetot, samedi 30 septembre 2017, face à Saint-Lô (Manche).

Un match qui a tourné en faveur des Manchois juste avant la pause sur un but inscrit par Bopu (1-0). Malgré une belle résistance en deuxième mi-temps, les Diables Rouges n'ont pas réussi à revenir dans la partie. Pire, ils ont encaissé un second but en toute fin de match sur un contre conclu par Fleury (2-0).

Au classement, les Rouennais se retrouvent à la 9e place du classement avant de reprendre le chemin de la Coupe de France contre un adversaire encore à définir.