Rendez-vous à La Nuit baroque à l'occasion du Ballet royal de la nuit, grand spectacle d'ouverture de la saison et nouvelle création du théâtre de Caen ! Le Ballet royal de la nuit est un spectacle décalé et audacieux qui fait la place belle aux acrobates, jongleurs, chanteurs et musiciens, dans une grande fête colorée, originale et excentrique.

Révélez l'artiste qui sommeille en vous !

Au cours de cette nuit magique, il sera possible de rejoindre la troupe et d'entrer dans la danse avec les artistes et un DJ baro(ck) qui enflammera la piste !

Au programme : maquillage, coiffure, ateliers jonglage et chorégraphie, initiation au bal, DJ set, répétition publique du Ballet royal de la Nuit.

Pratique. Jeudi 12 octobre de 19h30 à 0h30 au Théâtre de Caen. Gratuit.