Amiens-Lille: bilan actualisé à 26 blessés dont 4 graves

"L'expertise des blessés légers n'est pas terminée", a précisé la source préfectorale. Après un but lillois au quart d'heure de jeu, des supporteurs du Losc se sont précipités vers la barrière de leur tribune située en coin et ont chuté d'environ 1,5 m. La rencontre a été aussitôt interrompue et ne reprendra pas, a annoncé un responsable de la Ligue de football professionnel sur beIN Sports.

