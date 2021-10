Rouen. L'élue rouennaise Laura Slimani quitte le Parti socialiste

En désaccord avec les orientations prises récemment par le Parti socialiste, Laura Slimani a annoncé qu'elle quittait le parti ce vendredi 29 septembre 2017. L'élue rouennaise, ancienne président du Mouvement des jeunes socialistes et membre de l'équipe de campagne de Benoit Hamon, a indiqué sur sa page Facebook que, selon elle, "l'appareil socialiste est incapable de se transformer et d'incarner une gauche à la fois moderne et de rassemblement".

En réaction à cette décision, le maire de Rouen, Yvon Robert (PS), lui a retiré sa délégation à la jeunesse et à la vie étudiante. Toujours active en politique, Laura Slimani veut s'impliquer dans le nouveau Mouvement du 1er juillet de Benoit Hamon.