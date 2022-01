On peut voyager gratis ce mercredi sur le réseau Cap Orne du conseil général...

C?est ce mercredi, la « journée nationale des transports publics » ? et à cette occasion, dans l?Orne, le transport en bus interurbains est gratuit sur le réseau cap Orne.

Un réseau financé par le contribuable ornais, à hauteur de 18 millions d?? par an ; ce qui permet un tarif unique du billet à 2?, quelque soit le trajet. Et ça marche : le nombre de voyageurs ne cesse de progresser ?et le département développe désormais les bus à horaires « cadencés » et « express ». Actuellement sur Mortagne/ Alençon ? avec en projet : le même service sur les lignes L?Aigle/Mortagne, Domfront/Flers, et Flers/ Pont d?Ouilly.



Le transport public est à seulement 1?, ce mercredi, sur le réseau urbain « Némus », à Flers.

