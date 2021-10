Le-Havre. Une première antenne du Refuge inaugurée en Normandie

Le Refuge accueille depuis 2003 des jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation d'isolement du fait de leur orientation sexuelle. L'association est reconnue d'utilité publique depuis 2011. En Normandie, aucune antenne du Refuge n'était présente jusqu'alors. Les plus proches se trouvaient à Paris, Lille et Rennes.

Le Havre: la seule antenne en Normandie

La délégation de Seine-Maritime du Refuge inaugure ce samedi 30 septembre 2017 son local officiel au Havre. Il est situé 56 rue Labedoyere, au Havre. Les bénévoles de l'association y tiendront une permanence tous les mercredis de 17h00 à 20h00. Un lieu d'écoute ouvert aux jeunes homosexuels mais également à leur famille et leurs amis.

Le Refuge gère également un appartement dont le lieu est tenu secret pour raison de sécurité. Un appartement pour accueillir les cas les plus sensibles: des jeunes rejetés par leur famille et qui se retrouvent sans toit. Le logement peut héberger entre trois et quatre jeunes.

229 jeunes hébergés en 2016

Sur l'année 2016, le Refuge a hébergé 229 jeunes pour 651 demandes, sur l'ensemble de la France. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter: 114 hébergements en 2012 et depuis le début de l'année 2017 le nombre de 230 jeunes hébergé a été dépassé.

• Philippe Paumelle, le coordinateur de la délégation Seine-Maritime du Refuge était l'invité de Tendance Ouest vendredi 29 septembre 2017 à 8h00:



Le Refuge a créé une ligne téléphonique d'urgence nationale (et donc pour l'ensemble de la Normandie) ouverte 24h/24: 06 31 59 69 50