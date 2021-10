Cherbourg. Dans 24 heures, Cherbourg va danser au Tendance Live !

Onze groupes et artistes d'envergure nationale sur scène : c'est du jamais vu qui se prépare, place de Gaulle à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Demain, vendredi 29 septembre 2017, les BB Brunes, Arcadian, Marina Kaye, Ycare, Nazim, Charles Like the Prince, June the Girl, Huko, Dissident, Arthur Revé et l'artiste locale Teejay, seront au rendez-vous pour une grande fête musicale.

Les artistes se produiront sur une scène de 130 m2, équipée d'un écran vidéo. Le public pourra également profiter d'un écran géant de 18 m2 pour ne rien perdre du spectacle. Le montage a débuté il y a deux jours.

Le Tendance Live Cherbourg en chiffres

- 11 artistes et groupes sur scène

- Une scène de 130 m2

- 35m2 d'écrans led sur scène

- 16 techniciens mobilisés pour installer le matériel

- 2 écrans : un sur scène, l'autre à côté pour le public

- 8 mètres de haut entre le plateau et le haut de la scène

- 2h d'émission spéciale avec Wilfried et des interviews d'artistes de 16h à 18h

- des milliers de Cherbourgeois attendus sur la place de Gaulle...