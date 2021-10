Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de Rouen, une journée pour mieux connaître Linux

À la marge des mastodontes Microsoft et Apple, Linux propose des systèmes d'exploitation gratuits pour les ordinateurs. Des logiciels qui ont souvent une image "geek" et hors de portée du grand public. C'est à ce stéréotype que les organisateurs de la Linux Party veulent tordre le cou ce vendredi 29 septembre 2017.

Mettre le pied à l'étrier

Pour Florent Nicart, organisateur de l'événement, le but est de mettre en avant les qualités de ce logiciel gratuit et accessible à tous : "Linux, c'est quelque chose qui est facile à prendre en main et que l'on peut vraiment personnaliser autant que l'on veut. Par exemple, ma belle-mère de 70 ans s'est mise à Linux. Elle vit en Angleterre et elle n'a pas toujours quelqu'un autour pour l'aider mais elle s'en sort très bien ! Quand elle va travailler dans une association avec un poste sous Windows, elle râle parce qu'elle trouve ça compliqué !" Il suffirait donc de franchir le pas.

Pour convaincre les indécis et aider certains à faire leurs premiers pas avec ce système d'exploitation, des spécialistes accueilleront les visiteurs de la Linux Party. "Nous pouvons donner des conseils, faire essayer le système mais aussi l'installer sur les ordinateurs de ceux qui viennent avec leurs machines", ajoute Florent Nicart. Et comme le logiciel, ce service est gratuit et ouvert à tous.

Pratique. Vendredi 29 septembre, de 9h à 17h, à l'UFR des sciences et techniques, au Madrillet (Saint-Étienne-du-Rouvray).