Très Petites Entreprises : un coup de pouce pour se lancer

C'est comme une cerise sur le gâteau, pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises de zéro à dix salariés. Le "coup de pouce", une subvention régionale allant jusqu'à 13.500 euros, créée en ex-Haute-Normandie, est depuis le 1er juillet 2016 étendu à l'Orne, la Manche et le Calvados. Bilan : 1,5 millions d'euros versés à 500 entreprises, ces douze derniers mois.

Parmi ceux qui en ont bénéficié, Philippe Mahier, repreneur de La Cave du Roy à Cherbourg-en-Cotentin. "L'argent que l'on reçoit est réinjecté dans l'économie locale" estime-t-il :

Philippe Mahier Impossible de lire le son.

Pour David Margueritte, vice-président du conseil régional, venu saluer des porteurs de projets vendredi 22 septembre 2017, le "coup de pouce" permet de rappeler que "la région est aussi un acteur de la proximité".

Les porteurs de projets peuvent faire la demande de cette aide avant de créer ou dans les six premiers mois de leur activité. Pour en savoir plus, il convient de se rapprocher des Chambres de commerce et de l'industrie et des chambres des métiers.