Caen. Le Stade Hélitas de Caen bientôt comme neuf

Le stade Hélitas de Caen (Calvados) sera bientôt comme neuf. Mercredi 27 septembre 2017, la Ville a présenté les différents travaux réalisés sur la structure. En travaux depuis le 3 juillet 2017, la fin du chantier a été retardée, en raison de conditions météorologiques difficiles. Le stade devrait être fin prêt le 13 octobre prochain.

Une rénovation nécessaire

Ayant souffert des intempéries de juillet 2013, l'ancienne piste du Stade Hélitas, plus homologuée pour les compétitions, commençait à devenir vétuste. "On aura un nouvel outil qui permettra d'accueillir de grandes compétitions, et je l'espère les championnats de France d'athlétisme d'ici 2019-2020. L'objectif est de moderniser nos équipements sportifs pour permettre aux clubs de travailler dans des conditions optimum, pour le haut niveau, mais aussi pour les pratiques libres", se satisfait d'avance Aristide Olivier, maire adjoint chargé du sport.

Un budget de deux millions d'euros

Au programme des rénovations : une piste d'athlétisme haut de gamme en caoutchouc rouge, ainsi que de nouveaux outils de saut et de lancer. A ces 1 200 000 € s'ajoute une enveloppe budgétaire de 800 000 € concernant la création d'une salle de musculation, à proximité du Stade Hélitas (à côté de la Halle des Grandes) dédiée à trois clubs majeurs de la ville : l'Entente Nautique Caennaise, les Drakkars de Caen et le Caen Athlétique Club. La fin des travaux est prévue pour fin Février 2018.

"Début 2018, il n'y aura plus de zone blanche sur la ville. Chaque quartier sera pourvu d'un équipement sportif", conclut Aristide Olivier.