les présidents des régions Haute et Basse Normandie à l'unisson sur le projet de ligne ferroviare à grande vitesse Paris/Normandie

C?était jeudi, la rentrée des conseillers régionaux bas-normands.... une session à la laquelle, le pdt de région avant invité en voisin, son homologue haut-normand, Alain Levern.... les deux présidents parlent d?une seule et même voix sur le futur projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Paris et la Normandie.... il s?agit de mette paris à une heure et quart de Caen... la première des 23 réunions deu débat public se déroulera le 3 octobre.... un projet qui ne verra pas le jour avant une dizaine d?année ....pour un coût estimé de 9 à 13 milliards d?euros en fonction des scénarios ...

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire