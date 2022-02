Encore deux accidents avec des motos ce vendredi matin, à St Denis sur sarthon et à St Mars de Réno

A 08h00, une moto contre une voiture sur la commune de St Denis sur Sarthon, au lieu dit le Mélivier, ....le pilote et son passager ont été évacués vers le centre hospitalier d?Alençon ...



Et puis un quart d?heure plus tard, à St Mars de Réno, dans le Perche, une moto contre un poids lourd... une collision dans le bourg ...

