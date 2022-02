Journée nationale de mobilisation des enseignants et des parents d?élèves, aujourd?hui ?

Une journée contre les suppressions de postes et pour un autre budget de l?éducation.



Un peu mpoins de 400 manifestants dans l?Orne le rassemblement était à 10h : devant l?inspection d?académie, où les silhouettes de tous les postes supprimés, ont été taguées?



?et après un parcours par la « Pyramide » et la préfecture, le cortège s?est dispersé Place Lamagdeleine, dans le centre-ville d?Alençon.

