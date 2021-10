Rouen. La colère gronde chez les conducteurs ambulanciers du Samu de Rouen

Depuis de longues semaines, les conducteurs ambulanciers du Samu de Rouen sont inquiets. La direction leur a annoncé une volonté de diminuer les effectifs, sans préciser de chiffre pour le moment. Depuis début mai, ils faisaient grève une journée par semaine. Depuis 15 jours, ils sont montés d'un cran, et sont en grève tous les jeudis et les vendredis, pour essayer d'être entendus. "Si on perd nos postes, cela remet en cause des moyens de secours au service de la population, indique François His le secrétaire général adjoint CGT du CHU de Rouen, et lui-même conducteur ambulancier. On fait ce métier par passion mais on voit nos conditions de travail se dégrader."

176 000 appels par an

De son côté, la direction explique que cette réorganisation portera surtout sur le transport de malade entre établissements. "On parle des transports entre une clinique et un hôpital, par exemple, donc cela ne concerne pas directement les activités de secours aux personnes, explique le directeur général adjoint du CHU, Guillaume Laurent. Les conditions et les délais d'intervention seront maintenus à leur plus haut niveau."

Une décision devrait être prise en octobre. Le SAMU de Rouen traite 176 000 appels par an et couvre une zone de 600 000 habitants soit toute l'agglomération rouennaise jusqu'au pays de Bray et une partie du pays de Caux.