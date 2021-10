Bretteville-sur-Odon. A Caen, l'échangeur des Pépinières verra le jour en 2020

Le projet va-t-il enfin sortir des cartons, à hauteur du quartier Koenig à Bretteville-sur-Odon ? La fin de l'enquête publique sur le 17e échangeur du périphérique, vendredi 29 septembre 2017, semble l'annoncer. Cette étape marque en tout cas une ultime phase administrative.

Entre les mois d'octobre et de décembre 2017, le commissaire enquêteur doit rendre son avis. Au deuxième trimestre 2018, le dossier doit être repris par les services de l'État pour la partie échangeur. Les travaux devraient donc commencer en septembre 2019 pour une ouverture un an plus tard en septembre 2020. "La balle est dans le camp des services de l'État", précise, Rodolphe Thomas, 1er vice-président de Caen la mer.

L'échangeur, d'une valeur de 8 millions d'euros est financé pour moitié par l'État. Caen la mer et le Conseil Général du Calvados prennent chacun 25 %.

Un nouveau boulevard en 2024

À la suite de l'échangeur, une nouvelle voie, le boulevard des Pépinières, va relier le boulevard périphérique Ouest au boulevard Pompidou à Caen. "Ça va permettre de fluidifier la circulation dans Bretteville-sur-Odon, explique le maire Patrick Lecaplain, et aussi de développer un peu plus l'Ouest de la commune". Cette fois-ci, le financement de ce boulevard est entièrement pris en charge par Caen la mer à hauteur de 10 millions d'euros. Les travaux devraient commencer en septembre 2023 pour une ouverture en 2024.

Avec ces deux nouvelles infrastructures, Caen la mer veut desservir au mieux l'aéroport Caen-Carpiquet mais surtout le nouveau quartier Koenig en construction, où une dizaine d'entreprises sont attendues.



LIRE AUSSI : Près de Caen, un fleurissement d'entreprises sur le quartier Koenig