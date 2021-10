Pour cette seconde édition de la Color Caen (Calvados), samedi 30 septembre 2017, les coureurs vont s'élancer à nouveau pour 5 km de run, de fun et de musique. Toujours pas de chrono pour cette course si particulière, juste le plaisir de partager un moment de pure folie à travers les rues. Des animations sont prévues tout le long du parcours pour une explosion de couleurs!

Le parcours définitif n'est pas encore connu mais on sait déjà qu'il y aura quatre sas de départ, qui aura lieu comme l'arrivée sur la Presqu'île. On sait aussi que chaque participant recevra son kit coloré et que l'ouverture du site aura lieu dès 13h.

Mais quelle idée?

C'est en s'inspirant d'une tradition indienne qu'est née cette course un peu folle: une coutume baptisée Holi, la fête des couleurs. Chaque année, l'Inde fête en effet le passage de l'hiver au printemps par une explosion de couleur dans les rues. Chacun s'habille en blanc et jette des pigments de couleurs vives sur les autres. Un moment important qui symbolise dans la croyance hindoue le triomphe du bien sûr le mal, le pardon et la joie.

Pratique. Samedi 30 septembre 2017. Presqu'île de Caen. Infos sur www.colorecaen.fr. Tarif : 10€ pour les enfants (gratuit pour les moins de 5 ans), de 25 € à 30 € pour les autres.