Villers-Bocage. Manifestations vegan devant des abattoirs : les éleveurs s'invitent en Normandie 

C'est une "Nuit debout" pas comme les autres qui s'organise mardi 26 septembre 2017 : à partir de 18h, les membres du collectif 269 Life se retrouvent devant les abattoirs de Coutances (Manche), Villers-Bocage (Calvados) et Neufchâtel (Seine-Maritime) pour plaider et médiatiser la cause animale…

Bougies, photos des victimes – les animaux tués dans les abattoirs – et slogans contre ce qu'ils jugent être un massacre… L'ambiance sera au recueillement pour les militants. Mais pas question de se laisser impressionner pour autant. "Notre message est un message abolitionniste, pour interdire l'élevage, ce n'est pas simplement pour améliorer les conditions d'abattage ou de vie des animaux", explique Tiphaine Marquet, membre du collectif.

Pas de barbecue

Une idée que ne partagent pas franchement les éleveurs du collectif Coordination rurale. "Moi je suis éleveur, je ne supporte bien sûr pas de faire souffrir les bêtes mais nous sommes impuissants face aux problèmes qui existent dans certains abattoirs, présente Yohann Quesnel, président dans la Manche. Ce genre d'action nuit à l'image de notre profession, déjà que notre profession connaît beaucoup de difficulté..."

S'il espère discuter avec les manifestants, Tiphaine Marquet ne l'entend pas franchement de cette oreille. "Nous sommes là pour les animaux et avons pour consigne de ne pas engager la conversation avec ces gens-là, l'objectif n'est pas de débattre."

Pas de raison de voir la manifestation dégénérer pour autant : les éleveurs assurent qu'ils ne suivront pas l'exemple de certains autres syndicats en France qui avait par exemple l'an dernier organisé un barbecue devant les manifestants…