Hors Normandie. Mon garçon, une belle construction mais un scénario moyen

Aujourd'hui je vous parle du thriller français " Mon garçon " de Christian Carion avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent.

C'est un défi original qu'a donné le réalisateur Christian Carion à Guillaume Canet: tourner un film sans connaître le scénario, et en le découvrant uniquement au fur et à mesure. Tout ce qu'il savait avant de tourner, c'était l'historique de son personnage, à savoir un géologue qui a vécu une relation avec Marie (Mélanie Laurent) et avec laquelle il a eu un enfant: Mathys. Avec ses voyages professionnels incessants à l'étranger, ils se sont séparés. C'est tout!

Il en ressort une ambiance assez spéciale, où en tant que spectatrice, j'étais aussi larguée que Julien alias Guillaume Canet. Je ne doute pas que la détresse du père aurait été également très bien jouée s'il avait eu le scénario à l'avance mais j'ai eu l'impression de sentir une certaine spontanéité quelquefois, intéressante à l'écran.

Mais là où la forme est très intéressante avec ce concept de réalisation, le fond pêche clairement. J'ai attendu beaucoup de réponses à certaines questions qui ne viendront jamais. La traque est plutôt prenante, mais certaines scènes ne servent vraiment à rien. Et pas parce que ce sont de fausses pistes, il en faut bien pour avoir du suspense, mais parce qu'elles n'apportent vraiment rien à l'édifice. Je ne peux pas toutes les décrire pour ne pas gâcher votre vision du film mais par exemple un coup de fil professionnel ne nous apporte strictement rien. Était-ce pour grappiller un peu de temps pour ce film qui dure seulement 1h24?

Si la durée du film était réellement un problème, quelques réponses et explications à la fin du film m'auraient tout à fait convenu, car là j'ai été comme les autres spectateurs laissée à l'abandon. " Ha tiens, c'est déjà fini? Et comme ça? Bon ok… ".

Mon garçon est un thriller qui maintient une bonne tension avec une façon originale de diriger l'acteur principal. Malheureusement, trop de questions sont laissées sans réponses et cela gâche beaucoup le film. Je suis ressortie de la salle sur ma faim. Mon garçon, c'est en ce moment au cinéma.