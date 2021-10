Hors Normandie. Un supporter marque un but au début de Marseille - Toulouse

Venu pour donner le coup d'envoi du match après avoir parcouru 1.800 km à vélo, Kamel Zaroual a "réalisé son rêve".

À quelques secondes du coup d'envoi du match de Ligue 1 Marseille - Toulouse, le supporter devait donner le coup d'envoi de manière fictive. Il l'a fait, mais pas seulement.

Emporté par l'ambiance, il a brièvement interpellé l'arbitre: "Je ne suis pas sûr qu'il m'ait entendu, avec l'ambiance. Je ne voulais pas le prévenir, j'avais trop peur qu'on me dise "non non non, la ligue, machin, c'est interdit!" Je pensais que j'allais me faire engueuler parce que ça a fait perdre 10 secondes. En fait, tout le monde m'a félicité, même Rudi Garcia."

Admirez l'exploit:

Et ça a beaucoup fait rire Twitter…