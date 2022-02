L'essentiel du sport régional du week-end du 2 octobre

Football

9ème journée de Ligue 1

Caen reçoit l?OGC Nice, samedi à 19h à D?Ornano.

Les bas-normands sont 8èmes, les azuréens qui n?ont remporté qu?1 match depuis la reprise de la saison, sont 17èmes.



10ème journée de Ligue 2, vendredi à 20h :

Déplacement de Laval au stade Félix Bollaert, face au RC Lens.

Les mayennais sont 8èmes, les nordistes sont 14èmes.

La lanterne rouge : le Mans FC va au FC Istres, classé 8ème.



4ème tour de la Coupe de France :

Tinchebray reçoit Alençon,

La Ferté / Ouistreham,

Vimoutiers / Mondeville.

Déplacement du FC Flers aux PTT Caen,

?et de Vire à Granville.



Basket

Nationale3

Déplacement de Lisieux à Dreux



Pré Nationale

Les garçons d?Alençon vont à Equeurdreville

Les féminines reçoivent la Glacerie



Rugby

Fédérale 3

L?Aigle reçoit St Pierre des Corps.



Course à pied :

Le semi marathon d?Argentan, samedi. A disputer soit :

-en totalité, en individuel.

-soit en relais à 2, avec passage de relais à Silly en Goufern.

Pour tous : départ à 14h, sur le champ de foire, derrière la mairie.



Courses hippiques:

Dimanche : à Alençon, avec 1 course de trot monté et 6 « attelées ». A partir de 13h30.

Lundi ce sera à Argentan : une réunion PMU.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire