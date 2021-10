Caen. La Villa Design, une nouvelle boutique de meubles contemporains, à Caen

La boutique de meuble "La Villa Design" située au 17 boulevard Aristide Briand à Caen (Calvados) a ouvert ses portes, le 18 août 2017. C'est un magasin de meuble haut de gamme dans un style contemporain et moderne. Dans une atmosphère épurée mais chaleureuse, vous trouverez de nombreux meubles principalement italiens tels que des salons et des salles à manger, des canapés et des convertibles, des relax électriques et des meubles télés, des tables basses et des tapis, des miroirs et des luminaires, des tableaux et tout un ensemble d'objets décoratifs.

Un magasin de meubles italiens et contemporains

Lieu lumineux et " design " comme son nom l'indique, La Villa Design dispense également des conseils personnalisés en décoration. Un soin certain a été apporté à l'aménagement de la boutique pour permettre de se projeter dans son futur espace de détente. Villa Design est ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

Pratique. Du lundi au samedi, 9h 30 – 12h/ 13h 30- 19h. Tél. 09 50 29 83 93