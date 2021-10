Siouville-Hague. Tournoi multisports entre jeunes Manchois et Jersiais

Le département de la Manche accueille depuis samedi 23 septembre 2017, dans le Cotentin, le 6e tournoi multisports Manche Jersey avec des matchs de foot et de rugby, sur les communes de Flamanville et des Pieux, pour 108 jeunes adolescents de la Manche et 103 jeunes de Jersey.

Une rencontre entre sportifs, dans un esprit d'échanges et de convivialité des deux côtés de la Manche, alors que les jeunes Jersiais connaissent peu les côtes du Cotentin.

Écoutez Florence Leroy, en charge des sports et de la jeunesse au Conseil Départemental de la Manche :

Manche Jersey Impossible de lire le son.

Il n'y a pas que des garçons, des filles font partie intégrante de ce tournoi, notamment dans le foot. Et elles font preuve d'un esprit d'échanges et de curiosités plus marqué que chez les garçons, constate Pierre Louise, le président du district du football dans la Manche :

Manche Jersey Impossible de lire le son.

les rencontres sportives s'achèveront dimanche 24 septembre en matinée, les festivités se concluront par un barbecue sur la plage de Siouville (Manche) avec démonstration de surf avant d'aller visiter la Cité de la Mer à Cherbourg (Manche).