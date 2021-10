Rouen. Football (Ligue 2, 9e journée): une défaite au gout amer pour Quevilly Rouen Métropole

C'est une défaite amère pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui se sont inclinés face au Stade de Reims 2-1, vendredi 22 septembre 2017, lors de la 9e journée de Domino's Ligue 2 pour leur dernier match au MMArena du Mans.

Le match

Malgré la différence au classement, les Rouges et Jaunes n'auront pas eu à rougir de leur prestation encore une fois à la hauteur mais pas récompensée au tableau d'affichage. Malgré une barre transversale de Mathieu Duhamel en première mi-temps, le score restait à 0-0. C'est Koné qui donnait l'avantage à Reims à la 55e minute avant que Mathieu Duhamel n'égalise dix minutes plus tard. Les visiteurs reprenaient l'avantage par Siebatcheu à la 79e minute. Duhamel redonnait le point du match nul dans les arrêts de jeu de la rencontre mais ce but sera refusé pour une main.

Les buts

55e: Koné se joue de trois joueurs sur le côté gauche de la surface de réparation et adresse une frappe excentrée au premier poteau qui trompe Johan Hartock.

QRM: 0 - Reims: 1

65e: sur un bon déboulé de Jonathan Clauss plein axe, celui-ci transmet le ballon à Mathieu Duhamel qui s'extirpe du marquage de deux défenseurs pour un petit extérieur pied gauche qui fait poteau rentrant.

QRM: 1 - Reims: 1

79e: Koné prend de vitesse Clauss sur le côté gauche, s'infiltre dans la surface et centre tendu pour Siebatcheu qui n'a plus qu'à pousser la ballon au fond des filets.

QRM: 1 - Reims: 2

La fiche

Mi-temps: 0-0, Arbitre Mr Perreau Niel

QRM : Hartock, Clauss, Lefort, Sery, Basque, Oliveira (cap), Tie-Bi, Boujedra (Plumain 80'), Taufflieb (Madiani 72'), Gakpa (Caddy 85'), Duhamel. Entraîneur : Emmanuel Da Costa.

Reims : Mendy, Métanire, Kone, Abdelhamid, Jeanvier, Diego (Mbemba 86'), Chavalerin, Da Cruz (cap), Chavarria (Ndom 81'), Siebatcheu, Ngamukol (Kamara 74'). Entraîneur : David Guion.