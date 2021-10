Le-Havre. Au Havre, des peintres rendent hommage à Monet et son Impression, soleil levant

Un clin d'oeil à Monet. La galerie Éric Baudet au Havre a demandé à trois peintres de la région de produire des toiles sur le thème Impression, soleil couchant. Ces peintres, Jacques Boscherel, Christian Torelli et Sébastien Le Roi, ont produit plusieurs toiles, dans trois styles très différents. Écoutez Éric Baudet, propriétaire de la galerie havraise du même nom:

La galerie Éric Baudet expose également deux peintures de l'artiste Roger Guerrant, décédé il y a 40 ans. Les deux toiles du peintre représentent un coucher de soleil sur le Havre.

Exposition Impression, soleil couchant à la galerie Éric Baudet, 121 avenue Foch au Havre. C'est jusqu'au 7 octobre 2017 les jeudis et vendredis de 14h00 à 19h30 et les samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30.