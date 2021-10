Caen. N'oubliez pas les paroles : derniers conseils avant les auditions à Caen

Vous vous êtes sûrement égosillé sur certains tubes de la chanson française en regardant l'émission : N'oubliez pas les paroles organise un casting à Caen (Calvados) ce lundi 25 septembre 2017. Et les fans se sont précipités pour ces auditions : ils seront près de 150 à tenter leur chance pour se produire sur le plateau de Nagui !

Ambiance karaoké

Au programme trois étapes et la première se déroulera… dans le silence ! " La première partie est plutôt dans l'ambiance Bac : chacun a sous les yeux un petit book d'une vingtaine de chansons à remplir. Là on prend son stylo et on se concentre !" présente Florence Tempo, directrice du casting.

Le passage derrière le micro arrive juste après : "On passe dans la grosse ambiance, les participants chantent à tour de rôle un bout d'une chanson de leur choix, de préférence une chanson dynamique poursuit la casteuse. Là on cherche à voir ce qui n'ont pas trop de stress, qui arrive à chanter devant une petite assemblée : l'ambiance reste très bon enfant, on demande aux autres candidats de faire les choeurs, de taper dans les mains, on est là pour s'amuser, c'est un jeu ! "

Dernière étape : le candidat passe devant la caméra pour enregistrer cinq chansons – deux choisis, trois imposées. Les vidéos seront ensuite visionnées à Paris. En général, une dizaine d'apprentis chanteurs sont retenus par session de casting et ont la chance de finalement tourner sur le plateau de Nagui.

Bientôt de nouvelles sélections

Pour les heureux sélectionnés, la directrice du casting, Florence Tempo distille ses derniers conseils :

Et si vous avez manqué les sélections, une nouvelle session est prévue à Rouen (Seine-Maritime) le 6 novembre 2017 et de nouveau à Caen courant décembre ou janvier.