Le-Havre. Football (Ligue 2, 9e journée) : Le Havre rechute à Bourg-en-Bresse et s'éloigne du podium

Revenu bredouille de ses deux précédents déplacements à Nîmes et à Brest, le HAC a de nouveau mordu la poussière loin de ses bases ce vendredi 22 septembre sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Trois jours après avoir battu Sochaux et mis fin à une série de trois matches sans victoire, les Ciel et Marine sont retombés dans leurs travers, malgré une entame prometteuse, symbolisée par cette frappe de Mateta sur le poteau (10e). Pourtant réputée pour sa solidité, la défense havraise a craqué à deux reprises en se montrant bien permissive sur les réalisations de Heinry (24e) et A. Sarr (63e). Le but de Mateta a relancé le suspense, mais le mal était déjà fait. Les Normands reculent donc à la sixième place, à cinq points de Reims, le leader, mais à une seule unité d'un quatuor composé de Lorient (qui reçoit Nancy ce samedi 23 septembre), l'AC Ajaccio, Brest et le Paris FC. Prochain rendez-vous le lundi 2 octobre avec la réception de Lorient.

Les buts

24e : Hoggas sollicite Heinry, dont la frappe du plat du pied surprend Thuram.

Bourg-en-Bresse - HAC : 1-0

63e : Servi par Boussaha, A. Sarr double la mise pour les Burgiens en ajustant Thuram plein axe.

Bourg-en-Bresse - HAC : 2-0

67e : D'une reprise, Mateta inscrit son troisième but de la saison à la suite d'un centre de Ferhat, auteur de sa sixième passe décisive depuis l'ouverture du championnat.

Bourg-en-Bresse - HAC : 2-1

La fiche technique

Arbitre : M. Dechepy. Spectateurs : 2 447

Buts Bourg : Heinry (24e), A. Sarr (64e) ; HAC : Mateta (67e)

Avertissements Bourg : Digbeu (66e) ; HAC : Youga (42e), Moukoudi (68e)

BOURG-EN-BRESSE : Deneuve – Perradin, Ponroy, Amiot – Paye, Nirlo (c), Hoggas (Chere, 74e), Heinry, Digbeu – Boussaha (Bègue, 83e), A. Sarr (Merdji, 70e). Remplaçants : Callamand (g), Nsimba, Faivre, Y. Ndiaye, Entraîneur : Hervé Della Maggiore

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Traoré – Youga (Lekhal, 56e), Fontaine – Ferhat, Bonnet (c) (Guitane, 70e), Gory (Assifuah, 56e) – Mateta. Remplaçants : Sissoko (g), Passi, Coulibaly, Julan, Entraîneur : Oswald Tanchot

Avec Cyril Capron