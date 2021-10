Caen. Une coiffeuse caennaise médaillée aux championnats du monde

Ciseaux et peigne à la main, Katia Prou aborde fièrement sa nouvelle médaille dans son salon de Cormelles-le-Royal, près de Caen (Calvados). Tout sourire, elle raconte comme elle a décroché le bronze, dimanche 17 septembre 2017, aux championnats du monde de coiffure.

Un vrai sport!

"Ça représente des milliers d'heures de préparation: le matin avant le travail, le soir avant de partir… Tous mes week-ends y sont passés! raconte-t-elle. Quand on se prépare à un concours comme celui-ci, on vit coiffure, on dort coiffure, on mange coiffure." En août, elle a même suivi une préparation physique avec course, séances avec un coach et cours de sophrologie pour mieux appréhender le stress de l'épreuve.

Vraie compétitrice dans l'âme, Katia s'est lancée dans les concours il y a plus de 15 ans, avant d'intégrer l'équipe de France en 2014. Avec ses deux coéquipières, elle s'est illustrée dans la catégorie "coiffure du soir" avec un chignon et "coiffure du jour" avec une coupe style Maryline.

Valoriser son métier

Ce titre, elle le vit comme "un aboutissement. Ça valorise vraiment notre métier, et ça permet de ne pas se dire que c'est seulement 't'es nulle à l'école, tu vas faire coiffeuse' mais que c'est une voie où l'on peut trouver de belles choses."

Après cette victoire, Katia quitte la compétition. Son nouveau challenge: transmettre sa passion aux nouvelles générations. Elle forme les petits nouveaux de l'équipe de France et l'assure, "il y a beaucoup de potentiel dans le métier en Normandie."