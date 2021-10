Cerisé. Dans l'Orne, les enfants des migrants entrent à l'école de la République

C'était une journée pas comme les autres, mercredi 20 septembre 2017, pour six enfants à Cerisé, près d'Alençon (Orne). Le tout premier jour d'école pour ces enfants de nouveaux arrivants, venus de Somalie, du Niger ou d'Albanie, et hébergés au Centre d'Accueil et d'Orientation, dans l'ancien Hôtel "Formule 1", implanté dans cette commune périphérique d'Alençon.

De la maternelle au CM1

Scolarisés de la moyenne section au CM1, ce garçon et ces cinq filles ne parlent pas un mot de français. Certains n'avaient jamais mis les pieds dans une classe. Alors, bien sûr, leur arrivée à l'école a nécessité un minimum de préparation.

Il a notamment fallu expliquer la situation à leurs camarades de classe, qui avaient fait leur rentrée il a déjà deux semaines. Dans la cour de récréation, toutes les frontières linguistiques ou culturelles tombent, comme l'explique l'équipe enseignante: